Avião teria desviado para tentar pousar na grama, diz piloto

O chefe de equipamento A320 da TAM, comandante Alex Frischmann, disse nesta terça-feira, 14, à CPI do Apagão Aéreo da Câmara que as informações das caixas-pretas do avião acidentado no dia 17 de julho indicam que, segundos antes da tragédia, o piloto Kleyber Lima tentou como último recurso levar o avião para o gramado localizado na lateral da pista principal de Congonhas. Veja também: Maiores desastres da aviação brasileira Cronologia da crise aérea Quem são as vítimas do vôo 3054 Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Para isso, o comandante do vôo 3054 usou o steering, um "minivolante", na descrição de Frischman. Enquanto Kleyber tentava esta manobra, o piloto Henrique Stephanini Di Sacco, que atuava como co-piloto naquele vôo, assumiu o controle do sidestick, que dá os comandos aos computadores de bordo. Na última sexta-feira, o estadao.com.br revelou que os gráficos da caixa-preta mostram que Stephanini assumiu o controle do A320 nos momentos imediatamente anteriores à explosão do Airbus. Segundo Frischman, não havia problema em os dois pilotos fazerem procedimentos simultâneos, na tentativa de evitar o acidente. "São funções independentes. Havia entrosamento muito adequado entre os pilotos", afirmou o chefe de equipamento. "Acredito que ele (Kleyber) tenha comandado ir para a esquerda, para ir para a ilha de grama. Eles queriam fazer alguma coisa para parar o avião", disse o comandante aos deputados. Segundo Frischmann, o recurso de desviar o avião da grama foi usado pelo piloto de um avião da BRA que teve dificuldades para pousar em Congonhas, no fim do ano passado. No caso do acidente da TAM, segundo Frischmann, "o tempo foi exíguo para tomar uma decisão". Indagado com insistência pelos deputados, Frischmann, responsável pela contratação e treinamento dos pilotos dos A320 e A319, informou que não existe um treinamento específico para casos de vôos com reverso (freio instalado nas turbinas) travado porque o procedimento de vôo é exatamente igual para os casos de reversos funcionando normalmente. "Os treinamentos prevêem situações muito mais difíceis", disse o comandante. Caixa-preta A análise dos dados monitorados pelas caixas-pretas do Airbus A320 da TAM, que explodiu em 17 de julho, matando 199 pessoas, aponta que 15 segundos antes da colisão houve troca de comando na aeronave. De acordo com os parâmetros degravados, o co-piloto do jato, Henrique Stephanini di Sacco, assumiu as operações no lugar do comandante Kleyber Lima e realizou manobras na tentativa de evitar a colisão com o prédio da TAM Express, depois de o avião varar a pista principal do Aeroporto de Congonhas. Os gráficos mostram que, no momento em que o avião toca o solo, às 18h48min26s, apenas Lima está no controle do avião. A situação muda 9 segundos depois, às 18h48min35s, quando o traço azul - correspondente ao piloto - não registra sinais de operação. E a linha vermelha - que indica as ações do co-piloto - começa a se sobrepor. Confrontando os gráficos da caixa de dados do Airbus com a transcrição do diálogo dos pilotos na cabine, a troca de comando aconteceu logo depois de Lima ter dito a di Sacco que não conseguia desacelerar o avião. Às 18h48min33s, o piloto disse "Olha isso!". Pilotos e especialistas em segurança de vôo dizem que o comandante pode ter olhado os instrumentos da cabine que sinalizavam o aumento de potência do motor direito. Às 18h48min34s, o co-piloto disse "Desacelera, desacelera". É quando o piloto reconhece: "Não consigo, não consigo". Nesse instante, a caixa-preta registra que o co-piloto assume o comando aeronave. Os gráficos confirmam que o manete da turbina direita não se movimentou nenhum grau, permanecendo em ponto de aceleração máxima, enquanto a turbina esquerda passou a diminuir a potência. Outra informação revelada pelos dados da caixa-preta é que, após o toque no solo, os pilotos demoraram nove segundos para pressionar os pedais de freio do avião. "É uma demora exagerada", afirmou outra fonte. A leitura dos dados confirma a principal hipótese sobre as causas do acidente, de que houve falha operacional na posição dos manetes. A comparação da leitura dos gráficos no momento em que o A320 pousou no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e em Congonhas evidenciam a falha. Em Porto Alegre, os dois manetes foram levados simultaneamente para a posição de marcha lenta (idle). (Colaborou Gustavo Miranda, do estadao.com.br)