Avibrás prevê ganhar US$ 5 bi com Astros Para o presidente da Avibrás. Sami Hassuani, as possibilidades de vendas internacionais do novo sistema Astros 2020 "são excelentes". As encomendas de clientes tradicionais da empresa, como Arábia Saudita e Malásia, podem representar até US$ 2 bilhões. Outros US$ 3 bilhões viriam de novos negócios. "Prospectamos demandas no Oriente Médio, região na qual trabalhamos faz 30 anos, e também na Ásia e na África", diz Hassuani.