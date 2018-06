Aviões antigos na mira da CPI

A CPI do Apagão Aéreo na Câmara está mapeando o histórico dos aviões mais antigos da TAM e, segundo o presidente em exercício, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), vai concentrar-se no lote de aeronaves fabricadas em 1991 e ainda em operação. Com auxílio de um técnico da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), os deputados querem saber se as aeronaves estão em perfeitas condições de uso. "Alguns desses aviões apresentaram problemas no período do Natal do ano passado e queremos saber em que condições estão agora. Afinal, no caso dos mais antigos, já são 16 anos de uso", diz o parlamentar. No fim do ano , a TAM chegou a ter seis aviões com problemas técnicos de uma só vez. Documentos enviados pela empresa à CPI mostram que, entre os dias 20 e 26 de dezembro do ano passado, foram feitos 33 reparos em 27 aviões da companhia. Os dados estão na planilha de Indisponibilidade de Frota por Manutenção Corretiva, pedida pelos deputados à TAM. Alguns dos problemas descobertos foram: defeitos nos freios, vazamento de combustível, pressurização deficiente, quebra do starter (dispositivo que dá início) do motor, vazamento hidráulico, entre outros. O problema que levou mais tempo para ser sanado foi no sistema de freios de um Airbus A320, o mesmo modelo do avião da tragédia do dia 17 de julho, prefixo MZV, que ficou parado durante um dia inteiro para ser consertado. Segundo o presidente da CPI, as primeiras informações são de que há sete aviões da TAM fabricados em 1991. A frota é de 105 aviões. A assessoria de imprensa da companhia não confirmou o número, mas informou que uma das aeronaves, a de prefixo MAF, "já saiu da malha da TAM para ser devolvida à companhia de leasing e já foi substituída por um Airbus zero quilômetro". Este foi um dos aviões com problemas no Natal. A TAM acrescentou, na nota da assessoria, que "mantém sua política de manter baixa a idade média de sua frota". Em depoimento à CPI, o presidente da empresa, Marco Antônio Bologna, disse que a TAM tem uma frota jovem, com idade média dos aviões de 7,3 anos. "A TAM não usa aviões de segunda linha", afirmou Bologna. "É o que vamos investigar", diz Cunha.