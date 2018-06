Aviões decolam do Rio para SP com 1 hora de atraso Os vôos para São Paulo estão saindo com uma hora de atraso, em média, do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que está operando por instrumentos por causa da forte neblina. Um avião da ponte aérea que vinha de São Paulo teve de pousar no aeroporto Tom Jobim por conta do mau tempo. O Tom Jobim também opera por instrumentos.