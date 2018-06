Aviões grandes voltam a pousar em Caxias do Sul O Aeroporto Hugo Cantergiani, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, voltou ontem a receber aviões de grande porte, depois de recuperar a categoria 5 na classificação de segurança contra incêndios. O rebaixamento da categoria do aeroporto ocorreu depois de uma inspeção da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) constatar que o local tinha um caminhão de combate a incêndios, quando o exigido são dois veículos. Com o rebaixamento, o aeroporto deixou de receber aviões grandes.