Aviões pousam nos EUA após ameaças de bomba

Os aviões pousaram em segurança no aeroporto internacional de Hartsfield-Jackson. Nenhuma bomba foi encontrada a bordo e o aeroporto retornou às operações normais, afirmou o porta-voz do terminal aéreo, Reese McCraine.

As ameaças contra o voo 1156, da Delta Air Lines, que viajava de Portland, nos Estados Unidos, e contra o voo 2492, da Southwest Airlines, que vinha de Milwaukee, foram levadas à sério, disso McCraine.

Vários relatos publicados pela imprensa afirmaram que um usuário do Twitter, de nome Zortic, escreveu sobre bombas nos dois aviões, afirmando em um tuíte direcionado à conta da Delta na rede social: "Eu coloquei uma bomba em um de seus aviões, mas eu esqueci qual era quando saí do aeroporto. Vocês podem me ajudar a encontrar?" As mensagens publicadas no Twitter foram apagadas.

Nem a polícia federal dos Estados Unidos (FBI), que está liderando a investigação, nem o aeroporto confirmou a fonte das ameaças.

A Southwest afirmou que 86 passageiros estavam a bordo do voo e passaram por averiguações. Representante da Delta afirmou que o avião transportava 180 passageiros.

O incidente ocorreu cinco dias depois de ameaças de bomba feitas contra dois outros voos da Delta. Um estava chegando ao aeroporto internacional John F. Kennedy, em Nova York, de São Francisco, e o outro tinha como destino Tel Aviv.