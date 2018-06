Aviso do ex: o centro político segue vazio

É isso o que o ex-presidente tem dito a interlocutores do PT e dos demais partidos da base aliada com quem tem conversado. Lula aplaude as reuniões com os líderes dos partidos e a liberação de emendas, mas considera que a entrada dos novos ministros para a "cozinha" do Planalto "preencheu apenas a periferia da articulação política".

Embora, nesta semana, a presidente tenha se empenhado nas reuniões de articulação, Dilma não poderá desempenhar esse papel em tempo integral.

E Lula põe o dedo na ferida, comparando os governos. Enquanto ele era o tempo todo um animador de plateias, sempre disponível para aturar os líderes aliados, Dilma continua querendo desempenhar duas tarefas em tempo integral: administrar, discutindo vírgula por vírgula dos projetos, e articular.

Como a presidente não deixa Gleisi virar "a Dilma da Dilma", Lula avalia que a tormenta política ainda não chegou ao final.