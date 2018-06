Avô é morto e duas crianças ficam feridas em emboscada José Geraldo de Jesus, de 58 anos, conhecido como Chapéu, foi morto em seu carro, um Gol vermelho, no início da noite de terça-feira, no bairro do Saboó, em Santos. Duas das cinco crianças que também ocupavam o veículo ficaram feridas: uma com um tiro de raspão na perna e outra em conseqüência da colisão, já que o carro, desgovernado, bateu em um muro. Segundo apurou a polícia, Chapéu costumava passar diariamente pelo local, a fim de buscar os netos na escola. Na terça-feira, um homem ainda não identificado começou a atirar contra o Gol, atingindo a vítima na cabeça. Mesmo com o carro desgovernado, o agressor continuou a atirar, atingindo as duas crianças, que foram socorridas e encaminhadas à Santa Casa de Misericórdia de Santos, onde se encontram internadas, mas fora de perigo. De acordo com a polícia, Chapéu tinha passagens por tráfico de drogas.