Avon Running reúne 10 mil pessoas no Ibirapuera Apesar do frio, mulheres de todas as idades e atletas de elite se reuniram hoje no Ibirapuera para a etapa paulista da Avon Running, a corrida em prol da campanha contra o câncer de mama. Entre atletas, artistas e outras pessoas ligadas à causa, o evento contou com a participação de 10 mil pessoas, além da presença da modelo e apresentadora Daniela Cicarelli. Marizete de Paula Rezende ganhou a corrida e vai faturar R$ 10 mil, mais o direito de representar o Brasil na Avon Running de Milão, em maio de 2004. Na seqüência, chegaram Maria Cristina Vaqueiro Rodrigues e Lídia Karwowski. Prêmios e troféus oficiais à parte, as atletas receberam os cheques das mãos do ator ? e galã - Reinaldo Gianecchini, que arrancou gritinhos histéricos da platéia. Conscientização - Ao longo do evento, uma equipe de mastologistas da Unifesp ? Universidade Federal de São Paulo deu orientações e atendimento em uma tenda para 213 mulheres interessadas no auto-exame de mama. Os R$ 84.600,00 arrecadados com as inscrições para o evento serão destinados à inauguração de uma sala cirúrgica e um novo mamógrafo no Hospital São Paulo. Próximas etapas - São Paulo foi a terceira etapa do evento neste ano, que já aconteceu no Rio de Janeiro, em abril, e no Recife, em junho. As próximas edições da Avon Running deverão acontecer em Belo Horizonte , dia 5 de outubro, e em Porto Alegre, dia 30 de novembro. Os recursos arrecadados em cada uma das etapas é destinado a entidades que atuam no combate ao câncer de mama.