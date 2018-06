Ayres Britto se afasta de Mello no STF O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), fez mais uma vítima com sua picardia e intransigência nos julgamentos da 2.ª turma do tribunal. O ministro Carlos Ayres Britto pediu para deixar a turma e se juntar aos ministros Gilmar Mendes, Ellen Gracie, Joaquim Barbosa e Celso de Mello na 1.ª turma do STF.