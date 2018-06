Azul deve encomendar aviões de corredor duplo da Airbus, dizem fontes A Azul Linhas Aéreas, a terceira maior companhia aérea do Brasil, deve anunciar a expansão de sua frota na quarta-feira, incluindo uma encomenda de sua primeira aeronave de corredor duplo da fabricante europeia Airbus, de acordo com duas fontes do setor.