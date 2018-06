Bagageiro de avião se abre e mala cai em cima de prédio Os moradores do Condomínio Green Park, no bairro Cajazeiras, em Fortaleza, localizado próximo à BR-116, foram surpreendidos ontem, na hora do almoço, pelo barulho de uma mala que caiu do céu e atingiu o telhado do prédio. O objeto despencou de um avião de pequeno porte, o Sêneca prefixo PT-VTD, que pertence à indústria de calçados Grendene. O estrondo provocado pela queda do objeto assustou os moradores do condomínio , que acionaram a Polícia e o Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido. Apenas algumas telhas foram quebradas com o forte choque. A porta do bagageiro da aeronave estava com defeito e se abriu durante a decolagem. O voo havia partido às 11h56 do Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, com destino a Sobral, no norte do Estado, cidade onde está instalada uma das unidades fabris da empresa. Na mala que caiu no prédio, havia documentos, ferramentas e roupas. Uma equipe do Comando Tático Motorizado (Cotam) resgatou a bagagem e a devolveu aos executivos da Grendene. Após o incidente, o avião voltou ao Aeroporto Pinto Martins, passou por uma vistoria e, enfim, retomou a viagem a Sobral.