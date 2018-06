Bahia é incluída no horário de verão, que começa neste domingo

BRASÍLIA - A Bahia terá horário de verão a partir deste ano, sendo o primeiro Estado do Nordeste a ter o adiantamento dos relógios em uma hora neste domingo, 16. A inclusão do Estado na medida será publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Até então, o horário de verão era válido somente para os Estados das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste do País.

O horário de verão dura até 26 de fevereiro. A previsão de economia de energia será de 4%, conforme nota divulgada nesta quinta-feira, 13, pelo Ministério de Minas e Energia.

Segundo o Ministério, o adiantamento do horário em uma hora diminui o carregamento nas linhas de transmissão, subestações e nos sistemas de distribuição, de forma que o atendimento em períodos de maior consumo, entre 18h e 21h (horário de pico), ocorra com maior eficiência.

Assim, a partir da meia-noite de sábado para domingo, parte do brasileiros terão que adiantar os relógios em uma hora. Conforme o Decreto nº 6.558 de 2008, a vigência do horário de verão deve começar no terceiro domingo do mês de outubro, prolongando-se até o terceiro domingo de fevereiro do ano subsequente.

O decreto também estabelece que, quando a data de término coincidir com o feriado do carnaval, o encerramento se estende ao domingo seguinte, razão pela qual o horário de verão terminará em 26 de fevereiro.