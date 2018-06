SÃO PAULO - A região oeste da Bahia enfrenta mais de 120 dias de estiagem este ano, segundo informações da Climatempo. A estiagem agrícola já dura bem mais: 170 dias, de acordo com o último boletim agrometeorológico divulgado pelo portal Agritempo.

Segundo a Climatempo, em Barreiras, a última chuva significativa caiu no dia 24 de abril, acumulando 4,5 mm. Entre os dias 20 e 21 de maio chuviscou um pouco e, a partir do dia 22, não choveu mais. Com isso, a cidade completa nesta segunda-feira, 19, 120 dias de seca total.

Essa mesma situação também é observada em Bom Jesus da Lapa, onde, entre os dias 3 e 4 de maio, choveu cerca de 8,5 mm na cidade. Foi registrada pouca garoa entre os dias 19 e 21 e, desde então, não houve mais chuva.

Já na cidade de Barra, a situação é pior. No dia 5 de abril choveu cerca de 30 mm, tendo alguns dias de chuva fraca até o dia 22 do mesmo mês. Do dia 23 de abril em diante, também parou de chover. Já são 149 dias de seca total.

Previsão. No próximo mês, as chuvas já devem voltar a ocorrer nessas áreas, mas ainda de forma isolada. De acordo com a Climatempo, só a partir da segunda quinzena do mês é que as pancadas de chuva cairão de forma mais frequente e com maiores volumes.