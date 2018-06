Baiana faz compras em SP e vira refém de ladrões Natural de Itapetinga, na Bahia, Juciara Nunes Bonfim, de 29 anos, viveu momentos de pânico durante quatro horas ontem na mãos de bandidos no Centro da capital paulista. Por volta das 16h, quando saía de uma loja de roupas, localizada na esquina das Ruas Oriente e Miller, no Brás, Juciara foi rendida por dois homens, um deles armado com revólver. A dupla exigiu que a baiana entrasse em um veículo, de cor preta, não identificado pela vítima. Durante quatro horas, os bandidos circularam com a mulher pela ruas da capital. Dentro do carro, estavam também outras duas mulheres; uma delas chorava constantemente e outra, em estado de choque, nada dizia, segundo o que relatou a baiana. Por volta das 20h, os bandidos resolveram abandonar Juciara na altura do nº 4.300 da Avenida do Estado, novamente no Brás. Ela pediu auxílio para pessoas que por lá passavam e policiais militares da 3ª Companhia do 11º Batalhão foram acionados. Ela disse que os bandidos levaram dela cerca de R$ 2.400,00, cintos de couro, uma bolsa preta, relógio e celular. O caso foi registrado no 8º Distrito Policial, do Brás/Belém. A baiana não foi agredida fisicamente pelos bandidos, que constantemente a ameaçaram de morte. A polícia acredita que as outras duas mulheres que estavam dentro do carro também possam ser vítimas dos assaltantes.