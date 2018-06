Bailarino tenta matar lutador de jiu-jítsu O bailarino José Augusto de Oliveira, de 27 anos, foi preso ontem, acusado de tentar matar com uma facada o lutador de jiu-jítsu Carlos Eduardo de França Frazio, de 25, na Pompeia, zona oeste. Segundo a polícia, Oliveira flagrou ontem de madrugada, em seu apartamento, a ex-namorada, Ana Carolina Eugênio, de 26, com a vítima. Mesmo ferido no abdome, Frazio dirigiu até o Hospital São Camilo, onde foi atendido.