Bairro tranqüilo de Santo André vira cena do crime A Vila Metalúrgica, bairro onde foi morto Alcyr José Tomasi, segurança de Sandro Luiz Lula da Silva, filho do presidente da República é um bairro tranqüilo, de classe média, estritamente residencial. No entanto, de acordo com os moradores a região é uma das preferidas por ladrões de carro, em geral, vindos do vizinho Jardim Elba, área de características mais populares. Segundo a delegada do 2.º Distrito Policial de Santo André, Lucy Fernandes, somente nas últimas 24 horas, foram roubados 10 carros no bairro.