Bairros da região central de SP estão sem energia elétrica Os bairros da região central de São Paulo - Santa Cecília, Higienópolis e Cerqueira César - estão sem energia elétrica na madrugada desta quinta-feira. Técnicos da Eletropaulo tiveram de desligar, pouco depois da 1 hora, parte do circuito de distribuição de energia. Segundo a assessoria de imprensa da empresa, o desligamento é necessário para trabalhos de reparo e manutenção. Por causa da chuva que atingiu a capital na tarde e na noite de quarta-feira, 14, as galerias subterrâneas de inspeção foram invadidas pela água, onde já ficam produtos químicos, lixo e detritos em geral, causando um superaquecimento do circuito. A manutenção evita dano maior no sistema. Com o desligamento da energia, estão sem luz trechos das seguintes vias: Rua Brigadeiro Galvão, Avenida Angélica, Rua da Consolação, entre a Avenida Paulista e o cemitério, Avenida Paulista, próximo à Rua da Consolação, Rua Piauí, Rua Maranhão, Avenida General Olímpio da Silveira, Rua Bela Cintra e Avenida Higienópolis. Nesta última, falta luz em quase toda a extensão. A previsão é de que até as 6h30 tudo esteja normalizado.