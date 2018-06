Bairros da zona leste ficam sem água nesta terça-feira Cerca de 210 mil moradores de 12 bairros da zona leste de São Paulo ficarão sem água entre 8 horas e 19 horas desta terça-feira, 27. No período, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) pretende substituir uma válvula de controle no Reservatório Cangaíba. Serão atingidos os bairros Cangaíba, Engenheiro Goulart, Ermelino Matarazzo, Jardim Danfer, Jardim Popular, Limoeiro, Ponte Rasa, Parque Boturussu, Vila Buenos Aires, Vila Císper, Vila Salete e Vila Sílvia. Para esclarecimentos e mais informações, entre em contato com a Sabesp pelo telefone 195 (ligação gratuita).