Bairros da zona sul de SP vão ficar sem água na quinta-feira

Solange Spigliatti, do estadao.com.br

Alguns bairros da zona sul de São Paulo vão ficar sem água durante a tarde de quinta-feira, 12, segundo informações da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O abastecimento de água será interrompido das 12 às 18 horas para a realização de obras no reservatório Vila Mariana. Segundo a Sabesp, a paralisação é necessária para que o reservatório seja lavado, inspecionado e desinfetado. Os bairros atingidos pelo bloqueio serão Vila Mariana, Vila Clementino, Mirandópolis, Aclimação, Vila Afonso Celso, Vila Deodoro, Indianópolis, Jardim Vila Mariana, Chácara Klabin, Saúde, Liberdade, Morro da Aclimação e Paraíso. Em casos de emergência, os moradores podem entrar em contato com a empresa pelo telefone 195, que funciona 24 horas por dia.