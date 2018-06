Baixada Fluminense tem mais 5 homicídios; já são 16 mortes em uma semana

RIO - Cinco assassinatos foram registrados na Baixada Fluminense entre a noite de quarta-feira, 15, e a madrugada desta quinta, 16. Os crimes ocorreram nos municípios de São João de Meriti, Nilópolis e Magé. Desde a última sexta-feira, 10, pelo menos 16 pessoas foram mortas na Baixada Fluminense.

Em Nilópolis, os corpos de dois jovens foram encontrados na Rua João Evangelista de Carvalho, no centro. As vítimas, mortas a tiros, foram identificadas como Eric Nascimento, de 22 anos, e Gabriel Souza, de 19. No bairro Olinda, o corpo de um homem não identificado foi achado na Rua Carlos Souza Fernandes. Ele tinha sinais de enforcamento. Os três homicídios foram registrados na 57ª DP (Nilópolis).

Em São João de Meriti, um homem não identificado foi morto no bairro Grande Rio. O caso foi registrado na 64ª Delegacia de Polícia (São João de Meriti).

Já em Magé, o corpo de Sandro dos Santos da Silva, de 31 anos, foi achado com marcas de tiros dentro de um carro, no bairro Vila Liberdade. A investigação será feita pela 65ª DP (Magé).

Outros casos. No fim da noite de terça-feira, 14, uma menina de 12 anos e dois homens foram mortos no município de Belford Roxo. Homens encapuzados desceram de um carro na Rua Olavo Bilac, no bairro Santa Amélia, e abriram fogo contra Jonathan de Souza Paschoal, de 23 anos, e Willian Gama de Oliveira, de 24. A estudante Thaysa da Silva Chagas, de 12 anos, conversava com a irmã e a prima na rua, foi atingida por uma bala perdida e morreu. Outras duas pessoas foram feridas de raspão: Thamyres da Silva Chagas, de 15 anos, irmã de Thaysa, e a comerciante Geovania Costa da Silva, de 59. O crime está sendo investigado pela 54ª DP (Belford Roxo).

Na sexta-feira da semana passada, oito pessoas foram assassinadas no município de Nova Iguaçu. Os crimes ocorreram nos bairros Jardim Nova Era, Comendador Soares, Vila Iguaçuana, Geneciano e Valverde.

Nova divisão. A Polícia Civil do Rio promete inaugurar, no dia 29, a nova Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense, que vai funcionar em Belford Roxo. A nova unidade terá efetivo reforçado com mais delegados e agentes. E vai funcionar nos moldes da Divisão de Homicídios da capital: vai concentrar as investigações de todas as ocorrências deste tipo de crime, a fim de desafogar as delegacias distritais da região.