Baixo Brasília Beirute, 2º Clichê, Gate?s Pub, Piantella, Rayuela, Calaf... A falta de imaginação política salta aos olhos nos letreiros que iluminam a vida noturna de Brasília. Bares, restaurantes e boates da capital não sabem explorar o filão das marcas registradas pelo discurso vazio dos Três Poderes. Base Aliada e Núcleo Duro, por exemplo, não seriam bons nomes de danceterias? Imagina um boteco chamado Baixo Clero ou uma gafieira batizada Regimento Interno! Fala sério: Vontade Política não parece nome fantasia de boate gay? Em anexo, o piano-bar Medida Provisória ou Quebra de Sigilo. Quem sabe todo esse negócio de CPI, Conselho de Ética, Esforço Concentrado, Responsabilidade Fiscal, Decoro Parlamentar e o escambau não funciona melhor como razão social de botequim, né não? Se a idéia interessar a algum empresário da noite no DF, aqui vai uma modesta sugestão: Marolinha cai feito luva numa casa de batidas. PESADELO A visita do ator Hugh Jackman, protagonista do X-Men, ao CT do Corinthians mexeu com os jogadores mais jovens do Timão. Dentinho, por exemplo, sonhou a noite inteira com o mutante Wolverine. Acordou ontem sem condição de jogo para enfrentar o Atlético Paranaense. PASSA RÁPIDO Faltam exatos seis meses para Carla Bruni voltar ao Brasil! Programão A Virada Cultural nas imediações do Largo do Arouche não tem, pelo visto, data para terminar. Até o fechamento desta coluna, a vizinhança da sede regional da Funasa continuava cheia de índios. O preço da convivência O PMDB é uma espécie de monstro de estimação da governabilidade. De vez em quando precisa alimentá-lo com cargos e verbas. Uma boa coçadinha na barriga também ajuda a acalmar a besta fera. Trocadilho infame O problema da criação de robalo em cativeiro no Brasil é que o pessoal que gosta de roubá-lo não vai nunca pro cativeiro. Previsão dos tempos Depois de um bom tempo zanzando pelo México, a turnê mundial do fim do mundo está programando uns dias no norte do Paquistão. Mantenha-se a distância. Não é azar Se é verdade, como disse a Hortência, que Rubinho Barrichello senta na própria estrela quando entra no cockpit, o piloto pode estar com o mesmo problema do pessoal do Botafogo, né não? Lembrancinha Empresas de telefonia choram o Leite Derramado. O livro de Chico Buarque está vendendo mais que celular às vésperas do Dia das Mães. Espelho meu Brad Pitt esteve dia desses em Mato Grosso do Sul para um tira-teima. "Bonito é mesmo a minha cara!" - convenceu-se.