Bala perdida atinge passageira em aeroporto Uma passageira foi atingida por uma bala perdida na madrugada de ontem, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. A carioca Ivânia de Oliveira, de 38 anos, seguia para o terminal de embarque quando foi atingida na coxa esquerda. Ela estava viajando para o Rio, visitar parentes. Ivânia foi levada por familiares para o Instituto Dr. José Frota, no centro de Fortaleza, onde foi medicada e liberada ainda pela manhã. A bala atravessou a perna da carioca. Nem a polícia cearense e nem a segurança do terminal sabem ainda de onde partiu o tiro. A Infraero acredita que os disparos possam ter partido de fora do aeroporto. Mas Denis de Oliveira, filho da vítima, discorda. "Foi com muita força. O tiro atravessou a perna da minha mãe. De fora não teria como a bala ter vindo com tanta força. Nós estávamos próximos da escada rolante, que fica muito distante da pista", afirmou. Imagens do circuito interno de TV estão sendo analisadas. De acordo com Joice Ribeiro, assessora de imprensa da Infraero, tão logo foi informada sobre o incidente, a empresa verificou com a segurança armada se havia sido feito algum disparo. "Os cartuchos estavam completos, com as balas reservas", garantiu a assessora.