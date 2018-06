Bala perdida mata costureira em Curitiba A costureira Janira Costa, que completaria 68 anos amanhã, morreu na madrugada de sábado comum tiro na cabeça, enquanto trabalhava em sua casa, no Bairro Alto, na periferia de Curitiba (PR). Ela foi atingida por uma bala perdida de um tiroteio que acontecia próximo à sua casa. O corpo de Janira foi encontrado pela sua filha, Mariza Costa, que o achou pela manhã, no quarto da vítima. "A bala atravessou a janela e infelizmente a atingiu", afirmou. Esse é o segundo caso que acontece em uma semana. No sábado passado, a menor Daniela Rabelo, de 4 anos, foi atingida outra bala perdida e morreu na terça-feira.