Bala perdida vinda do morro causa incêndio em prédio no Rio

Uma bala perdida atingiu e provocou um incêndio num apartamento na Penha, levando pânico aos moradores nesta sexta-feira, 23. O projétil foi disparado da Vila Cruzeiro, favela da zona norte que fica próxima de onde, por volta das 14 horas, havia intensa troca de tiros entre traficantes e policiais, que já durava duas horas. Três pessoas ficaram feridas e foram socorridas no Hospital Getúlio Vargas.

Veja também:

Violência derruba major da PM e deixa mais feridos no Rio

Competição no mercado de drogas nutre violência no Rio, diz 'Economist'

Repórter do 'El País' diz que foi capturado em morro do Rio

Imagens de uma guerra não tão particular

Maria José Costa, de 50 anos, chora após seu apartamento ser destruído. Foto: Wilton Júnior/AE

Integrantes do 28º Grupamento do Corpo de Bombeiros tentavam, no mesmo horário, apagar o fogo no imóvel. Seis corpos foram encontrados hoje na Favela do Batan, na zona oeste do Rio de Janeiro, após uma denúncia, informou a Polícia Militar (PM).

A guerra pelo controle do tráfico de drogas se intensificou no sábado, quando criminosos da facção Comando Vermelho tentaram invadir o Morro dos Macacos, também localizado na zona norte da cidade, controlado pela quadrilha Amigos dos Amigos. Um helicóptero da PM foi derrubado no sábado pelos bandidos, matando três policiais.