Balanço Uma premiação bem-humorada para os momentos mais marcantes da SPFW verão 2010 Confira especial do SPFW Quem roubou a cena: Os vestidos de alta-costura de Madame Lagardère O mico da temporada: Jesus, cadê sua luz, menino? Primeira vez: Andrea Ribeiro e Giselle Nasser para Cori Melhor pó de arroz: Ninfas de Lino Villaventura por Marcos Costa, by Natura Cabeça feita: Cabelos de sacola de feira da Maria Bonita, por Celso Kamura Troféu Tom Brady: para o look uniforme de rúgbi de Alexandre Herchcovitch Melhor abertura: Os neons de motoqueiro fantasma da Ellus Melhor encerramento: A passeata paulistana da Cavalera Maior ousadia: O fio dental da Neon Fina estampa: Os confetes de cristal da Osklen Desfile emoção: O universo de Gloria Coelho Troféu água na boca: Quero agora um vestido de látex de Alexandre Herchcovitch Modelito tem de ter: Um vestido tubo de Gloria Coelho O que tinha de sobra: As camisetas corselet das garotas das placas na sala de desfile Melhor trilha sonora: Cartola para Maria Bonita Melhor coleção feminina: Gloria Coelho Melhor coleção masculina: Mario Queiroz Troféu gastei pano à toa: Fause Haten Modelo da vez: Gracie Carvalho, em todas as capas do SPFWJournal e recordista da cota Taça Eu Sei o Que Vocês fizeram no Verão Passado: Carlota Joakina. Tudo muito igual ao de sempre Troféu Cadê: Tufi Duek, eu vim aqui só pra te ver Taça 25 de Março: Bandanas de Wilson Ranieri Taça fui e ninguém viu: Maira do Big Brother. Quem? Taça I?ll be back: Marcelo Sommer, que fez só um pocket show. A coleção ficou pra próxima Troféu vale-transporte: Cavalera, que levou todo mundo ao Minhocão Momento ninguém merece: As maxibijoux da Cia. Marítima, querendo ser Christine Yuffon Troféu Traga os amigos e ganhe aplausos: OEstudio.