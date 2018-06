Balão cai em BH e mata uma pessoa Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente com um balão ocorrido no início da manhã deste sábado, na Serra da Moeda, região metropolitana da capital mineira. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, dez pessoas ocupavam o balão no momento do acidente, entre elas quatro casais ganhadores de uma promoção realizada por uma rede de cervejarias de Belo Horizonte, em comemoração ao Dia dos Namorados. O passeio transformou-se em tragédia por volta das 7h20, quando o balão colidiu com um paredão da serra, cerca de 30 minutos após levantar vôo. Marli Fernandes de Almeida, de 30 anos, morreu ao sofrer um grave traumatismo craniano. O piloto do balão, Lincoln Fernandes Freire, 50 anos, e o namorado de Marli, Rodrigo Silva Matielle, de 25 anos, sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. Apesar de ferido, o piloto conseguiu pousar em um haras próximo. Além do passeio de balão, os ganhadores da promoção teriam direito ainda a um final de semana em um hotel de luxo da capital. O balão pertence ao piloto, que foi contratado para o passeio. Na região, é comum a incidência de fortes nevoeiros, o que pode ter sido a causa do acidente. Até o final da manhã de ontem, a Polícia Civil e o Departamento de Aviação Civil (DAC) ainda faziam o trabalho de perícia no local.