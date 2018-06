Balão cai em rua do centro de São Paulo

SÃO PAULO - Um balão caiu por volta das 8h desta terça-feira, 20, na Rua Jaguaribe, no bairro Santa Cecília, em São Paulo. O objeto ficou preso a um poste de energia, mas não pegou fogo.

O balão, que foi visto mais cedo por testemunhas que passavam pela Marginal do Tietê, começou a perder altura lentamente, indo da direção de Higienópolis, segundo o porteiro William dos Santos, que trabalha em um condomínio na Rua Jaguaribe. "O balão não pegou fogo, a tocha deve ter caído em outra parte. Poderia ter caído em cima de um carro, mas graças a Deus não aconteceu nada", relata.

Viaturas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas e retiraram o balão, que ficou dobrado na pista, após ser admirado pelos moradores da região. "Uns 20 jovens ficaram eufóricos, puxando o balão. É um balão grande, com uma fotos do pessoal do rock e do Charlie Chaplin", conta William.

A assessoria de imprensa da PM, que não tem conhecimento do caso, informa que nesta terça-feira 4 pessoas foram detidas na Zona Norte após serem flagradas soltando balão, o que é considerado crime ambiental e pode render de 1 a 3 anos de prisão, além de multa.