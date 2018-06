Balas perdidas ferem duas meninas Duas meninas foram atingidas por balas perdidas ontem, no Morro do Andaraí, zona norte do Rio. Helen de Souza, de 7 anos, foi baleada na cabeça e levada ao hospital em estado grave. Mônica Conceição, 13 anos, foi atingida de raspão no braço. De acordo com a Polícia Militar, as duas foram atingidas durante tiroteio entre traficantes rivais.