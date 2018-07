Balas perdidas matam mulher e ferem grávida Um tiroteio entre policiais do 22º Batalhão da PM, de Benfica, bairro do Rio de Janeiro, e traficantes da Favela de Manguinhos, na zona norte da cidade, resultou na morte de Marcele da Silva Thomás, de 24 anos, na noite desta terça-feira. Uma outra mulher, identificada apenas como Anastácia, de 19, grávida de nove meses, também foi baleada e perdeu o bebê. Segundo moradores do local, a polícia chegou à favela atirando. De acordo com a polícia, os traficantes receberam os PMs a tiros. As mulheres foram levadas para o Hospital Geral de Bonsucesso, onde a gestante passou por uma cirurgia. Um PM também foi ferido do confronto, mas não corre risco de vida.