Baleada na barriga em maio, Patrícia dá à luz Após três meses de tensão e ansiedade, a família de Patrícia Cabral da Silva, de 22 anos, comemorou ontem, em Curitiba, o nascimento de Angelina Patrícia da Silva. A criança nasceu saudável, de cesariana, e pesando 3,4 quilos, apesar de a mãe ter sido baleada, em 16 de maio, durante um assalto a um posto de gasolina, quando estava no sexto mês de gravidez. Desde então o projétil ficou alojado em seu abdome. ''''Poderia ter sido um parto normal, mas com a cesariana pudemos fazer um inventário da cavidade abdominal e avaliar a necessidade ou não de uma cirurgia'''', disse o chefe da Obstetrícia do Hospital Evangélico, Augusto Beduschi. Não foi necessário retirar o projétil. Com 40 anos de profissão, Beduschi disse que casos como o de Patrícia são raros. ''''A bala atingiu o abdome e se alojou atrás do intestino. Na época, o útero ocupava 80% da região e não foi atingido. Foi muita sorte'''', afirmou. A mãe de Patrícia, Otília Cabral da Silva, contou que, depois do parto, a filha disse: ''''Deus vive. Eu vivo''''. ''''Desde que Patrícia sofreu o acidente, ficamos muito ansiosos, ela sentia dores e isso nos preocupava, mas ao mesmo tempo nunca deixamos de pensar de forma positiva.'''' Moradora de Araucária, região metropolitana de Curitiba, Patrícia tem outra filha, Ana Patrícia da Silva, de 5 anos. ''''Felizmente, deu tudo certo e ela agora poderá continuar a fazer suas coisas'''', disse Otília. Entre os planos de Patrícia está o de cursar uma faculdade.