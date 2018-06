Baleia jubarte é encontrada morta em praia baiana Um dos locais mais visitados no litoral sul da Bahia, a praia de Coroa Vermelha, próxima ao município de Porto Seguro, esteve interditada durante os últimos dois dias devido ao trabalho de remoção das partes do corpo de uma baleia. O animal, da espécie jubarte, pesava cerca de seis toneladas. O corpo da baleia foi encontrado em um local com grande concentração de turistas e, para evitar contaminação, foi levado para uma área mais isolada. De acordo com o secretário de meio ambiente de Santa Cruz de Cabrália, Euclides Sena, especialistas do Projeto Baleia Jubarte vão tentar determinar a causa do possível encalhe e morte do animal. Os ossos da baleia serão limpos e, depois de autopsiados, ficarão expostos em museus da região.