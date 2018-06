Baleia jubarte encalha em praia do Espírito Santo A baleia jubarte que encalhou hoje em uma praia de Linhares, no litoral norte do Espírito Santo, ainda não conseguiu voltar para o mar. Ela foi encontrada por moradores, no início da manhã. A baleia, com cerca de dez metros de comprimento, tem ferimentos que podem ter sido provocados por uma rede de pesca. Funcionários do Instituto Baleia Jubarte chegaram ao local no início da tarde.