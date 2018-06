Ballestreri é nomeado secretário nacional de Segurança Pública

O secretário nacional de Segurança Pública interino, Ricardo Brisolla Ballestreri, foi oficializado no cargo em portaria assinada pela ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, e publicada na edição desta quinta-feira, 29, do Diário Oficial da União. Ballestreri, licenciado em História e especialista em Psicopedagogia Clínica e em Terapia de Família, exercia a função interinamente desde setembro do ano passado, em substituição a Luiz Fernando Corrêa, que saiu para assumir a direção-geral da Polícia Federal (PF). Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Justiça, Ballestreri atuou como especialista contratado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Grupo de Arquitetura do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e como consultor independente do Núcleo de Acompanhamento da Execução do Programa Nacional de Direitos Humanos e foi presidente da seção brasileira da Anistia Internacional.