Balneário Camboriú libera primeiro trecho de praia após alargamento da faixa de areia; veja fotos

O trecho sul da Praia Central de Balneário Camboriú (SC), que passa por processo de alargamento da faixa de areia, foi liberado ao acesso público esta semana. Esta é a primeira liberação da praia após o início das obras para triplicar a faixa de areia que nos dias de sol ficava coberta pela sombra dos arranha-céus.

A reabertura para o acesso do público ao mar é acompanhada de perto pelos bombeiros militares que monitoram as correntes de retorno e as condições do mar após a interferência. Segundo informou o município, a batimetria (medição da profundidade) realizada por especialistas contratados pela empresa que toca a obra aponta que a declividade da praia neste trecho recuperado é muito próxima da praia original.

“Estamos fazendo rondas com quadriciclos no local liberado, verificando correntes de retorno, profundidades e possibilidades de buracos. Mas a condição de mar na Barra Sul é geralmente bem tranquila”, explica o subcomandante do 13° BBM, Capitão Marcus Vinícius Abre.

Com a ampliação, a faixa de areia, que chegava a 25 metros, contará com 70 metros. A previsão do município é concluir o alargamento de toda a extensão da praia central até outubro. O empreendimento é considerado o maior alargamento de praia da América Latina.

No início de agosto, quando as dragas começaram a retirar areia de uma jazida no fundo do mar para ampliar a faixa de areia, o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício de Oliveira (Podemos), disse ao Estadão que o alargamento da praia em Balneário Camboriú deverá valorizar ainda mais os imóveis na orla que já tem um dos metros quadrados mais caros do país.

“Trouxemos a draga mais moderna do mundo, a mesma que fez as palmeiras de Dubai e o Canal de Suez”, contou o prefeito, que nesta quarta-feira embarcou para os Emirados Árabes Unidos junto com a comitiva do ministro do Turismo, Gilson Machado, onde terá rodada de reuniões de trabalho e de apresentação das potencialidades da cidade a investidores internacionais.