Baloeiros causam tumulto e susto na zona Sul de SP No início desta madrugada, moradores de três casas na Rua João Viegas Cortez, em Vila Progresso, região de Guarapiranga, zona Sul da capital paulista, tiveram um grande susto. Um balão caiu sobre os telhados de suas residências, dando início a um incêndio, que foi controlado rapidamente pelos ocupantes das casas e vizinhos antes mesmo da chegada das viaturas do Corpo de Bombeiros. Policiais militares do 27º Batalhão tiveram de ser acionados para controlar o tumulto causado pelos que tentavam apagar as chamas e os baloeiros que insistiam em tentar resgatar o balão. Não houve feridos.