Balsas do Rio são aprovadas em vistoria para o Réveillon

RIO DE JANEIRO - As 21 balsas que serão utilizadas nas festas de Réveillon em praias da região metropolitana passaram pelo crivo da Capitania dos Portos em vistoria realizada nesta sexta-feira, 27. Onze delas ficarão em Copacabana (zona sul do Rio), onde ocorre a mais concorrida queima de fogos da passagem de ano. Cinco ficarão em Icaraí, a principal praia da vizinha cidade de Niterói. As demais cinco, no Flamengo, também na zona sul carioca.

As embarcações foram vistoriadas num estaleiro na Ilha do Governador (zona norte), de onde sairão às 7h do dia 31 em direção às praias.

A Capitania atuará no patrulhamento da orla, que sempre recebe dezenas de embarcações na noite do último dia do ano. Em nota, a Capitania informa que "o descumprimento das regras de segurança estabelecidas poderá resultar na autuação/multa do infrator, na retirada da embarcação da área marítima e até mesmo na apreensão do barco".

"Haverá etilômetros para serem empregados no caso de condutores de barcos que tenham feito uso de bebida alcoólica", alerta o comunicado da Marinha.

As balsas começaram a receber hoje os fogos de artifício. A previsão é que estejam posicionadas em Copacabana até às 18h do dia da virada. O show de fogos promete surpresas neste ano, como a reprodução do som de um beijo seguida da formação da imagem de cem corações no céu da praia, onde haverá a queima de 24 toneladas de explosivos.

As embarcações maiores serão posicionadas próximas à entrada da Baía de Guanabara. As menores, mais perto do Forte de Copacabana. A Capitania dos Portos usará um helicóptero, o navio-patrulha Guaporé e 20 embarcações de pequeno porte para garantir o esquema de segurança no mar. Além disso, 110 militares estarão na orla, de vigilância.

Caberá ao navio-patrulha "organizar a ancoragem dos navios de cruzeiro que assistem ao show pirotécnico da virada do ano".

O Corpo de Bombeiros também estará nas praias, para agir em casos de incêndio nas balsas de fogos e no resgate de passageiros das embarcações que porventura passem mal durante o espetáculo.