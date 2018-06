Bambolê dita o ritmo à ação da Banda Mirim O giro do bambolê vira jogo, que vira brincadeira em show que diverte a criançada. A Banda Mirim, quarteto feminino conhecido por seus bons espetáculos, apresenta-se no coreto do Centro Cultural Rio Verde, ao ar livre. Em dia de chuva, acontece em área coberta. Na R. Belmiro Braga, 119, Vila Madalena; tel. 3459-5321. Às 11h30. De R$ 5 (adulto) a R$ 15 (criança).