''Bambolina'' encerra temporada hoje As Aventuras de Bambolina é o mais novo espetáculo do grupo Pia Fraus, após quase sete anos sem produção infantil. Uma boneca de pano, que fala de egoísmo e abandono, é a protagonista. Último dia. No Sesc Pinheiros (Rua Paes Leme, 195, Pinheiros), às 15 horas. Telefone: 3095-9400. A partir de R$ 2.