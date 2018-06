Bancária leva tiro acidental em Ribeirão Preto

A funcionária de um banco em um shopping na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, foi atingida por um tiro acidental na tarde de quinta-feira, 28. Gislei Eik Juvência, de 26 anos, foi atingida na altura do pescoço e socorrida por paramédicos do estabelecimento. O disparo foi efetuado pela arma de um vigia da empresa de segurança que presta serviços à instituição bancária. No incidente, o guarda teria se abaixado para levantar um objeto e sua arma teria disparado ao cair no chão. Gislei estava a cerca de dois metros dele e foi ferida. Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital Ribeirânia, para onde Gislei foi encaminhada após o incidente, a paciente permanecia sedada, com função cardíaca estável e que respirava por aparelhos, sem risco de morte. A bancária foi transferida na manhã de sexta-feira para o Hospital São Lucas.