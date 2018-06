Bancários: ação para manter porta giratória O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região ajuizou na sexta-feira ação no Tribunal de Justiça (TJ) contra a remoção de portas giratórias com detectores de metais de agências bancárias da capital. Para a associação, a lei municipal que prevê a medida não se sobrepõe à lei federal que trata da segurança bancária no País.