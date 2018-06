Banco abre contas para doações às vítimas das chuvas no Nordeste

São Paulo, 23 - O banco Bradesco abriu nesta quarta-feira, 23, duas contas para receber doações para as vítimas das enchentes em Alagoas e Pernambuco, que já deixaram 44 mortos nos dois estados. As duas contas foram abertas com donativos iniciais do banco no valor de R$ 500 mil para cada Estado.

Os números das contas para receber doações são:

Para Pernambuco:

Defesa Civil de Pernambuco

Recife-Centro

Agência: 3201-8

Conta: 600.000-2

Para Alagoas:

Defesa Civil de SOS Nordeste

Maceió-Centro

Agência: 389-1

Conta: 10.000-5