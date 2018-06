Banco e prédio são roubados na zona sul de São Paulo Quatro homens armados invadiram uma agência bancária na zona sul da capital paulista na manhã desta quarta-feira, 25. Também na zona sul, seis bandidos invadiram um prédio e fizeram um arrastão no local. Por volta das 10h30, os bandidos entraram no prédio, na Rua Tangará, e renderam os moradores. Após fazer um arrastão em vários apartamentos, a quadrilha fugiu em três carros, um Cross Fox, uma Fiorino e um Honda Civic, de um dos moradores, que já foi encontrado em Diadema. Horas antes, por volta das 8h30, três homens entraram em uma agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Avenida Vereador João de Luca, no Jardim Prudência. Segundo informações Secretaria de Segurança Pública (SSP), eles conseguiram fugir levando um veículo Gol, documentos e três fitas de vídeo do sistema de vigilância do banco.