Bancos, lojas e correios fecham mais cedo Hoje, bancos da capital vão trabalhar das 9 às 11 horas; no interior, das 8 às 10. Agências dos Correios funcionarão das 8 às 12, exceto as que ficam em postos do Poupatempo, que não abrem, e a do Aeroporto de Cumbica, que funcionará das 7h30 às 18. O comércio abrirá, mas a maioria dos shoppings fechará por volta das 18. Feiras livres, sacolões e mercados municipais estarão abertos.