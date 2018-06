Band fica atrás de Globo, Record e SBT no Ibope Com a transmissão da semifinal da Taça Libertadores entre São Paulo e Internacional na noite de quinta-feira, a TV Globo superou a audiência da Bandeirantes, que realizou o primeiro debate dos presidenciáveis no mesmo horário. De acordo com o Ibope, a média da Globo ficou em 33 pontos, em medição feita na Grande São Paulo.