Band realiza o 1º debate entre presidenciáveis nesta segunda Possivelmente sem a presença do presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, a "TV Bandeirantes" realiza nesta segunda-feira, 14, com transmissão para todo o País, a partir das 22 horas, o primeiro debate com os postulantes ao Palácio do Planalto. Dos seis candidatos convidados - Geraldo Alckmin (PSDB), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Heloísa Helena (PSOL), Cristovam Buarque (PDT), Luciano Bivar (PSL) e José Maria Eymael (PSDC) -, apenas Lula não confirmou presença. Em campanha pelo Nordeste no final de semana, o petista argumentou que não compareceria para que fosse preservada "a instituição da Presidência da República" que, segundo ele, "é maior". A ausência de Lula não apenas no debate da "Band", mas também em outros encontros no primeiro turno da disputa eleitoral, tem relação com o desempenho do presidente na entrevista ao "Jornal Nacional", na última quinta-feira. Ao longo de pouco mais de 11 minutos em que falou no telejornal de maior audiência do País, Lula aparentou nervosismo e cometeu gafes. Ainda que o presidente Lula tenha dito que não irá ao debate, o diretor de Jornalismo da Bandeirantes, Fernando Mitre, disse que espera até o meio-dia desta segunda a resposta do PT. "Não recebi até agora nem um sim nem um não", afirmou Mitre neste domingo à noite. Segundo ele, o PT participou das oito reuniões em que foram discutidas as regras do encontro desta noite. As regras O debate será mediado pelo jornalista Ricardo Boechat e vai ser dividido em cinco blocos. No primeiro, os candidatos respondem a uma mesma pergunta de 30 segundos elaborada pela produção da emissora. A pergunta será respondida por ordem de sorteio feito na hora. Cada candidato terá dois minutos para a resposta. Nos segundo e terceiro blocos, candidato pergunta para candidato, também por ordem de sorteio. No quarto bloco, os jornalistas Franklin Martins, José Paulo de Andrade e Joelmir Beting fazem perguntas aos presidenciáveis. O quinto e último bloco será destinado às considerações finais de cada um dos postulantes ao Planalto. Cada um terá dois minutos. "Cadeira Vazia" Além da transmissão pela "Bandeirantes", o debate também será exibido pela "Bandnews" e pelas rádios "Bandeirantes" e pela "Bandnews" FM (96,9). Principal adversário de Lula, Geraldo Alckmin confirmou sua participação no debate. O tucano, porém, espera da direção da "Bandeirantes" que a ausência de Lula seja marcada por uma cadeira vazia. Sobre o pedido de Alckmin, em caso de confirmada a falta de Lula, Mitre repetiu que ainda espera a resposta do petista. "Só cogito essa possibilidade depois do meio-dia."