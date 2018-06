Bandeira da Cetesb ainda na areia

Seis meses depois de anunciar que até o fim de 2008 todas as bandeirinhas que indicam as condições de balneabilidade das praias paulistas seriam substituídas por modernos totens luminosos, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) trocou apenas 9 das 155 bandeiras prometidas. Na data do lançamento, em 4 de junho, o novo sistema foi adotado em seis locais: em Pitangueiras, no Guarujá, e nas principais praias de Itanhaém, Mongaguá, Ilha Comprida e Iguape. Em 15 de agosto, foi a vez das Praias de Maresias, em São Sebastião; Martin Sá, em Caraguatatuba, e Praia Grande, em Ubatuba, serem contempladas, mas a partir daí nenhuma outra troca foi efetuada. O projeto previa que os totens substituíssem as tradicionais bandeiras verdes ou vermelhas fincadas nas 134 praias monitoradas. Quando o programa foi lançado, o Diretor de Engenharia, Tecnologia e Qualidade Ambiental da Cetesb, Marcelo Minelli, destacou que o sistema eletrônico reduziria o tempo gasto pelos funcionários que substituem as bandeiras em até 30%, desonerando assim a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Orçado em R$ 1,5 milhão, o projeto seria inteiramente custeado pela Via Única Sinalizações, única empresa a apresentar uma proposta para a Cetesb, após a publicação de convocação de interessadas no Diário Oficial, no início do ano. A ideia era bancar os equipamentos com a venda de espaço publicitário nos próprios totens. No entanto, segundo a Cetesb, a Via Única estaria tendo dificuldades para obter anunciantes interessados. Representantes da empresa não foram encontrados pela reportagem do Estado. Em Santos, outro empecilho impossibilita a instalação dos totens: leis municipais proíbem a veiculação de propaganda na faixa de areia. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Flávio Rodrigues Correa, no meio do ano a Cetesb foi informada por ofício dessa proibição, mas não se manifestou a respeito. "Não tivemos retorno. Não podemos colocar publicidade na área, mas a Cetesb pode procurar outra saída." Alimentados por energia solar, os totens de 4 metros de altura são dotados de comunicação remota e possibilitam que as condições das praias fiquem disponíveis imediatamente após o resultado das amostras pesquisadas sair, adiantando a divulgação em até 48 horas. Atualmente, a Cetesb monitora a balneabilidade de 230 dos 427 quilômetros da costa paulista. A definição da condição do mar reúne classificações do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e da Organização Mundial da Saúde (OMS): quando a qualidade do mar está boa ou excelente, a praia encontra-se própria; já quando as condições são regular, ruim ou péssima, a praia fica imprópria. No totem, acendem as luzes vermelhas para imprópria e verdes para própria - mesmas cores utilizadas no sistema de bandeiras há 40 anos.