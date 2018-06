Bandeirantes e Castelo Branco têm trânsito lento nesta quarta O trânsito era complicado para os motoristas que seguiam para São Paulo pelas Rodovias Bandeirantes e Castelo Branco, às nove horas desta quarta-feira, 29. Na Bandeirantes o tráfego era pesado nas proximidades da capital, do quilômetro 13 ao 14. A Castelo Branco tinha dois trechos de congestionamento, também na chegada a São Paulo, do quilômetro 13 ao 20, e entre dos quilômetros 14 e 17, na pista expressa. Nas demais estradas do Estado o trânsito era tranqüilo, segundo a Polícia Rodoviária Federal e as empresas que administram as rodovias.