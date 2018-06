Bandido é morto após assassinar refém A dona de casa Lilian Aparecida Fernandes, de 38 anos, foi morta na madrugada de ontem com dois tiros na cabeça, na Estrada do Mão Branca, em Campinas. Ela e quatro parentes foram feitos reféns por Claudemir Alves da Costa, de 32 anos, em liberdade condicional desde agosto do ano passado. Após atirar na mulher, ele foi morto pelo enteado dela, de 17 anos, com o macaco que estava no Fiat Uno em que Costa manteve a família.