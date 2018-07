Bandido morre durante assalto a ônibus na Grande SP O adolescente Fábio de Lima Pacheco, de 17 anos, conhecido como "Fabinho", foi morto, na noite de ontem, após assaltar um ônibus, no município de Suzano, na Grande São Paulo. Armado com um revólver calibre 32 e usando uma touca preta, o jovem entrou no coletivo da empresa Rigras - Rio Grande da Serra - em um ponto situado na Estrada Velha de Suzano, em Vila Cunha, na divisa entre os municípios de Ribeirão Pires e Suzano. O adolescente apontou a arma para o motorista Antonio Speltri, de quem tomou R$ 22,00. Ao se dirigir para a parte de trás do ônibus, o assaltante percebeu que um policial militar, fardado, assistia a tudo. Assustado, o menor apontou a arma para o PM, mas o revólver falhou nas quatro tentativas de atirar. Ao reagir à ação do bandido, o soldado Danilo Carrasco Castilho, lotado na 2ª Companhia do 30º Batalhão, de Ribeirão Pires, atirou duas vezes, atingido o peito do assaltante, que ainda conseguiu descer do ônibus, mas caiu após correr 50 metros, morrendo em seguida no Pronto-Socorro Municipal de Suzano, para onde foi levado. Nenhum passageiro do coletivo ficou ferido segundo a polícia. O caso foi registrado na delegacia central de Suzano, pelo delegado Márcio Cursino dos Santos.